Нові ліміти на переказ із картки на карту встановлять в Україні

Крупные банки Украины договорились и подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы. Как пишут СМИ об этом стало известно во время брифинга, посвященному подписанию документа.

По новым правилам переводы будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов. Для клиентов с «высокими риском», будут применять усиленные требования финансового мониторинга. В то же время меморандум не дает определения, кто именно является высокорисковым клиентом. (Обычно, пишут в сми, к таким относят нетрудоустроенных, студентов и т.д.) Для них будет установлен самый низкий лимит на уровне 50 тыс. грн в месяц (вместо 150 тысяч грн), с 1 февраля 2025 года.

А для остальных – клиентов в категории с низким и средним риском:

с 1 февраля 2025 года – 150 тысяч грн в месяц;

с 1 июня 2025 года – 100 тысяч грн в месяц.

Для поднятия лимита выше 150 тыс. грн человеку нужно будет предоставить в банк справку, декларацию или другой документ о доходах на сумму свыше 150 тыс. грн. В этом случае ему поднимут максимальную планку платежей на сумму официального заработка. В сумму будут входить все переводы, и p2p, и IBAN.

Для лиц с подтвержденными источниками доходов размер ограничения на переводы установят в размере дохода.

К меморандуму в целом присоединились «Приватбанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Правэкс банк», «ПУМБ», «Райффайзен банк», «Универсал Банк» (Монобанк) и «Таскомбанк».

В ближайшее время к подписантам должны присоединиться другие банки и небанковские финучреждения.



