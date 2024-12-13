В НБУ отрицают, что угрожали банкирам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, посвященного подписанию меморандума.
В то же время он признал, что подписание меморандума и ссылки требований к финансовому мониторингу инициировали в НБУ. Пышный добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились 1 октябре сроком на 6 месяцев
Топ-менеджеры банков, которые были на подписании меморандума, также отрицали, что НБУ угрожал им проверками и штрафами за неподписание меморандума
Отметим, что накануне топ-менеджеры отдельных банков сообщали, что представители регулятора угрожали им усиленными проверками и наложением штрафов в случае, если они не присоединятся к меморандуму.