В НБУ отрицают, что угрожали банкирам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, посвященного подписанию меморандума.

“Это точно не соответствует действительности”, — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

В то же время он признал, что подписание меморандума и ссылки требований к финансовому мониторингу инициировали в НБУ. Пышный добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились 1 октябре сроком на 6 месяцев

Топ-менеджеры банков, которые были на подписании меморандума, также отрицали, что НБУ угрожал им проверками и штрафами за неподписание меморандума

“Мы не слышали никаких угроз”, — сообщила заместитель председателя правления “Райффайзен банка” Наталья Гурина.

“Здесь речь идет об определенном тренде. Если какие-то банки не подпишут меморандум, то эти “дропперы” переметнутся к ним. Оно им надо?”, - добавил председатель правления “Ощадбанка” Сергей Наумов.

Отметим, что накануне топ-менеджеры отдельных банков сообщали, что представители регулятора угрожали им усиленными проверками и наложением штрафов в случае, если они не присоединятся к меморандуму.