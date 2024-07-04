Национальный банк Украины введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на его заявление во время заседания финансового комитета Парламента. В частности он отметил:

Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению. Но мы тверды в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы.

По информации издания, обсуждается вариант лимитов – не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке.





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