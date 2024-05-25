Нацбанк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Ограничение, которое будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщил:

Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих р2р-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже.

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карты физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные для этого. Затем через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

Сообщается, что с осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов р2р-переводов по системе, а также рост количества карт, с которых осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ по выявленным дропам (людям, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) – это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.





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