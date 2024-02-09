Национальный банк нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на конференции «Финансы для бизнеса во время войны».

Дополнительные ограничения на операции физлиц и ограничения по распоряжению собственными средствами Рожкова назвала сенситивной и актуальной темой. Она отметила, что проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать самые «различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее».

Заместитель председателя регулятора Екатерина Рожкова резюмировала:

Поэтому, с учетом имеющегося опыта, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой - все же снизить возможности манипуляций и обхода закона



