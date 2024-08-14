Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца недели завершить разработку решения по ограничению P2P-переводов для физических лиц, чтобы бороться со схемами "дропов". Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Экономической правде", передает Фокус.

По словам Пышного, окончательное решение будет принято уже на этой неделе, в период с 12 по 18 августа, и вынесено на рассмотрение правления.

Он также отметил, что ранее объявленные ограничения вызвали критику и непонимание со стороны общества. Пышный подчеркнул, что проблема "дропов" несет риск не только для государственного бюджета, но и для самих граждан, которые, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции, проводимые через эти счета.

Кроме того, Пышный предупредил, что налоговая служба может начислить налоги на операции, проводимые через такие счета.

Также он сообщил, что НБУ провел несколько встреч с волонтерами, где обсудил, как запланированное решение учтет их потребности. Эти встречи способствовали снижению напряженности вокруг обсуждения вопроса.

"Градус обсуждения снизился. Это означает, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — рассказал Пышный.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту, или P2P-платежи (person-to-person) — это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно проводятся через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро отправлять и получать средства.

Кто такие "дропы"

"Дропы" — это лица, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти платежные средства используются как транзитные для перевода денежных средств между другими счетами, что помогает преступникам запутать следы и усложнить работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Деньги, которые проходят через счета "дропов", могут быть связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, людьми, оружием и другие преступления. Кроме того, счета "дропов" часто используются для уклонения от налогов и перевода средств, похищенных с других счетов.

Злоумышленники могут привлекать "дропов" на постоянной основе (когда они самостоятельно переводят полученные деньги и оставляют себе определенный процент) или разово (когда дроп за одноразовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу).