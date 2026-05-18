Наука Півдня України працює заради майбутнього держави

15 травня в Одесі, у Державній установі «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», відбулося урочисте засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене Дню науки. Захід об’єднав провідних учених, викладачів закладів вищої освіти, представників наукових установ та органів влади.

Учасники урочистостей розпочали засідання виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Відкриваючи зібрання, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук Ніна Хумарова наголосила, що навіть у надзвичайно складних умовах війни українські науковці продовжують працювати задля обороноздатності держави, розвитку економіки та збереження інтелектуального потенціалу країни.

«Попри важкі воєнні часи науковці та освітяни Півдня України продовжують необхідні для держави наукові дослідження й впровадження сучасних зразків технічного обладнання та інноваційної продукції», — зазначила Ніна Іполитівна.

Під час засідання із доповіддю виступив координатор секції Південного наукового центру «Розвиток інноваційного потенціалу регіону», доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Степаненко. Вітальні слова також пролунали від голови Ради ректорів закладів вищої освіти Одеської області Анатолія Коврова та Героя України, члена-кореспондента НАН України Валентина Симоненка.

Особливою частиною заходу стала масштабна церемонія нагородження науковців, які своєю працею зміцнюють науковий потенціал України. Вчені та викладачі отримали почесні відзнаки НАН України, грамоти обласних і міських органів влади, а також відзнаки Південного наукового центру НАН України і МОН України.

Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» було відзначено докторку економічних наук Ольгу Єрмакову. Нагороди «За підготовку наукової зміни» отримали докторки економічних наук Оксана Нікішина та Тетяна Уманець. Відзнакою «Талант, натхнення, праця» нагороджено Катерину Соколюк.

Почесними грамотами Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України відзначено науковців із провідних наукових установ та університетів Одеси, Херсона, Ізмаїла та інших міст регіону. Серед нагороджених — представники Інституту морської біології НАН України, Одеського національного медичного університету, Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського, Одеського державного аграрного університету, Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України та інших установ.

За значний внесок у розвиток науки Одещини низку науковців також нагородили Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеської районної ради, Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Виконавчого комітету Одеської міської ради та Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Окремо були вручені Почесні грамоти та Подяки Південного наукового центру НАН України і МОН України. Серед відзначених — науковці у галузях економіки, медицини, аграрних наук, екології, технічних та природничих дисциплін, які своєю щоденною працею забезпечують розвиток української науки навіть у воєнний час.

Урочисте засідання стало свідченням того, що наукова спільнота Півдня України продовжує активно працювати, об’єднуючи зусилля науки, освіти та практики задля відбудови держави, розвитку регіону та майбутнього України.



