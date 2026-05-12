Наука заради відродження: в Одесі пройшов круглий стіл до Дня науки

У рамках відзначення Дня науки в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» відбувся круглий стіл, присвячений ролі наукових досліджень у відродженні та сталому розвитку Українського Причорномор’я. У заході взяли участь науковці, представники громад, журналісти, освітяни та партнери інституту.

Відкриваючи зустріч, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» д.е.н., професор, Олександр Лайко. наголосив, що сьогодні наука має не лише теоретичне, а й практичне значення для відбудови країни.

«Ми хотіли присвятити цей захід аспектам і питанням нашої співпраці, впровадження наших наукових результатів. Роль науки сьогодні — у забезпеченні відродження і сталого розвитку Українського Причорномор’я», — підкреслив Олександр Лайко.

Особливу увагу учасники приділили взаємодії науки, влади та місцевих громад. Представники інституту підкреслили, що наукові розробки вже сьогодні допомагають ухвалювати управлінські рішення на державному та регіональному рівнях.

«Наука відіграє дуже важливу роль у забезпеченні національної безпеки і того місця, яке держава займає у міжнародному середовищі», — зазначила д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» Ніна Хумарова.

Вона також наголосила, що навіть в умовах війни українська академічна наука продовжує робити вагомий внесок у сферу оборони та розвитку держави.

«Ми щорічно майже 40–50 наукових документів направляємо до Верховної Ради, міністерств та інших відомств і маємо зворотний зв’язок щодо доцільності наших розробок», — підкреслила науковиця.

Одним із центральних прикладів ефективної співпраці науки й місцевого самоврядування стала Візирська територіальна громада. Представники громади розповіли, як наукові дослідження допомогли сформувати стратегію розвитку та створити сучасні економічні проєкти.

«Сталий розвиток неможливий без науки. Саме наукові дослідження, стратегічне планування та партнерство між наукою, владою і бізнесом дозволяють громадам створювати нові точки економічного зростання», — наголосила к.е.н., заступник директора КУ «Агенція сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади» Наталія Безнощенко. За її словами, співпраця громади з науковцями триває вже понад десять років і дала реальні результати — від розвитку інфраструктури до створення нових економічних кластерів.

«На основі наукового аналізу було сформовано шість стратегічних полюсів економічного зростання — транспортно-логістичний хаб, індустріальні парки, агрокластер органічного виробництва, рекреаційний екополіс та інші напрямки», — зазначила вона.

Окремою темою дискусії стало відродження деокупованих і постраждалих територій півдня України. Голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін поділився враженнями після поїздки до зруйнованих сіл Херсонщини.

«Проблем дуже багато сьогодні. І те, що інститут займається цією темою, — надзвичайно важливо для відродження економіки півдня України», — сказав він. Юрій Работін також підкреслив важливість підтримки науки на державному рівні.





«Наука сьогодні попереду всіх іде. Треба, щоб за наукою стежили, допомагали їй і підтримували фінансування», — наголосив Юрій Анатолійович.





У рамках круглого столу відбулися тематичні доповіді, присвячені науковим здобуткам та кращим практикам забезпечення відродження і сталого розвитку регіону та громад Українського Причорномор’я.

Професор Осіпов Валерій Миколайович у своєму виступі наголосив на ключовій ролі науки у розвитку економіки та громад Українського Причорномор’я. За його словами, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України вже понад 10 років успішно співпрацює з Визирською громадою, де були впроваджені стратегії сталого розвитку, створені полюси економічного зростання та реалізовані десятки науково-практичних проєктів. Сьогодні Визирська громада вважається лідером економічного розвитку Одеської області серед 91 громади регіону. Учений також зазначив, що інститут активно працює з громадами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, а наукові розробки дедалі частіше переходять у площину конкретних управлінських рішень.

«Немає слабко розвинених країн — є слабко керовані. Якщо наука не запропонує ефективних інструментів управління, навряд чи ми зможемо досягти серйозних результатів. Саме тому сьогодні особливо важливо об’єднувати зусилля науки, влади та громад», — наголосив Валерій Осіпов.

За його словами, найближчим часом на базі Визирської громади планується створення науково-впроваджувального центру, де апробовуватимуться сучасні економічні моделі та механізми розвитку, які згодом можуть бути масштабовані на інші регіони України.

Учасники обговорили низку стратегічно важливих напрямів розвитку регіону, серед яких — залучення інвестицій для відродження ключових секторів економіки, розвиток транспортної галузі, смарт-спеціалізація регіонів та громад Українського Причорномор’я, підтримка підприємництва та впровадження результатів наукових досліджень у реальний сектор економіки.





Окрему увагу було приділено питанням післявоєнної відбудови громад, розвитку логістичної інфраструктури, створення індустріальних парків, формування сучасних виробничих кластерів та пошуку механізмів підвищення конкурентоспроможності південних регіонів України.

Під час дискусій учасники неодноразово наголошували, що саме синергія науки, місцевого самоврядування, бізнесу та громадянського суспільства здатна забезпечити ефективне відновлення України та створення умов для довгострокового сталого розвитку.

Захід відбувся у співпраці з Визирською сільською територіальною громадою Одеської області, Коблівською територіальною громадою Миколаївської області та Одеською обласною організацією Національної спілки журналістів України.

Учасники круглого столу зійшлися на думці, що саме наука повинна стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України, розвитку громад і зміцнення економіки держави.