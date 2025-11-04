Українська наука — у фокусі Чорноморського діалогу

Науковці ДУ "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України" прийняли участь в Міжнародній конференції стейкхолдерів в рамках Спільного морського порядку денного для Чорного моря.

Науковці ДУ "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України", заступник директора з наукової роботи Інституту Олександр Лайко, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів України Ольга Єрмакова, завідувач відділу інтеграції науки, освіти та бізнесу, керівник НКП Програми «Горизонт-Європа» «Європейська Інноваційна Рада та Європейські Інноваційні Екосистеми», що базується в Інституті, Олег Рубель, прийняли участь у щорічній Конференції Стейкхолдерів Спільного морського порядку денного для Чорного моря в м. Констанца (Румунія) 28-29 жовтня 2025 р.

Цього року на конференції було підведено підсумки спільних досягнень країн Чорноморського басейну під головуванням в 2025 році України. Керівником групи делегатів від України став представник Міністерства освіти і науки України, начальник відділу моніторингу та комунікацій Директорату розвитку науки, пан Сергій Таран.

Спільний морський порядок денний (СМП) для Чорного моря – це ініціатива Європейської Комісії, спрямована на посилення регіональної співпраці для досягнення сталої блакитної економіки в Чорному морі. Спільний морський порядок денний для Чорного моря визнає необхідність скоординованого підходу до вирішення спільних морських проблем та проблем блакитної економіки. Це перша ініціатива такого роду в регіоні, що є результатом процесу «знизу-вгору», ініційованого країнами-учасницями та підтриманого Європейською Комісією. Це унікальна програма співпраці для блакитної економіки, що зміцнює регіональний діалог між країнами-учасницями та зацікавленими сторонами для спільного вирішення проблем та можливостей секторів блакитної економіки в цьому регіоні, забезпечуючи екологічну стійкість, одночасно сприяючи зростанню та просуваючи проекти блакитної економіки.

Це партнерство між сімома країнами Чорноморського басейну, в тому числі –Болгарією, Грузією, Молдовою, Румунією, Туреччиною та Україною.

Цього року, в рамках тематичних напрямів роботи конференції науковці Інституту взяли активну участь в дискусіях з таких питань як:

Навички щодо «блакитної економіки»;

Морське просторове планування та офшорна відновлювальна енергетика; Розвиток аквакультури та марикультури; Сталий морський туризм.

В перший день Форуму науковцями Інституту були представлені напрацювання за 2-ма міжнародними проєктами, що виконуються ДУ ІРЕЕД НАН України як партнером:

- RESPONSE Building Response Frameworks under existing and new Marine Pollution Challenges in the Black Sea #101124661 EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-2-BLACK («Формування інституціональної готовності до реагування на забруднення/засмічення Чорного моря»);

- SturNet “Мережа для збереження осетрових і забезпечення сталості екосистеми Чорного моря” BSB00172 («Network for the Preservation of Sturgeon and for the Sustainability of the Black Sea Basin Ecosystem»), MDLPA 176757/27.08.2024, за програмою Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin 2021-2027.

В ході дискусії та в кулуарах Форуму науковці Інституту висловили пропозиції щодо подальших перспектив роботи, наголосивши на важливості врахування результатів багаторічних розробок інститутів Національної академії наук України, спрямованих на вирішення проблем комплексного розвитку і підвищення рівня добробуту громад прибережних територій, збереження і відновлення унікальних екосистемних об’єктів Причорномор’я, реалізації моделі «блакитної економіки» на засадах захисту національних інтересів в контексті інтеграції в ЄС.