Відродження морської економіки як домінанта національного єднання України

На початку жовтня цого року в Одесі відбулася XIV Міжнародна науково-практична конференція «Відродження морської економіки як домінанта проєкту національного єднання України». Захід організовано Державною установою «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» спільно з Херсонським національним технічним університетом, Вищою економічною школою в Білостоці (Польща), Національним інститутом досліджень та розробок з морської геології та геоекології (Румунія), Галацьким університетом “Dunărea De Jos” (Румунія), Міжнародним грецьким університетом, Університетом Аристотеля в Салоніках (Греція) та Одеським національним економічним університетом.

Конференція проходила у змішаному форматі (онлайн та офлайн), що дозволило об’єднати науковців, управлінців і практиків з кількох країн Чорноморського басейну навколо спільної мети — формування стратегії відродження морської економіки як складової післявоєнного відновлення та інтеграції України в європейський економічний простір.





Єдність через науку та море

З вітальним словом до учасників звернулися Ніна Іпполитівна Хумарова, заступниця директора Інституту, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, та Олександр Іванович Лайко, заступник директора, д.е.н., професор. У своїх виступах вони наголосили, що відновлення морської економіки є не лише економічною, а й стратегічною передумовою національної єдності:

«Україна — це морська держава. Без повернення до моря ми не зможемо повноцінно відродити свій промисловий, науковий і культурний потенціал», — підкреслила професор Хумарова.

До привітань долучилася Персефона Поліхроніду, доцентка Міжнародного грецького університету, PhD, яка акцентувала на важливості чорноморської співпраці як елемента колективної безпеки і сталого розвитку.

Вектор «блакитного зростання»

У фокусі конференції — ключові напрями відродження морської економіки як інтегральної частини проєкту національного єднання України:

розвиток дослідницької інфраструктури морської економіки та блакитного зростання; модернізація управління бізнес-середовищем у реальному секторі для посилення обороноздатності держави; консолідація природно-ресурсного потенціалу регіонів і громад; розбудова агропромислової та харчової спроможності прибережних територій; аналіз наслідків війни та шляхи інвестиційного забезпечення повоєнного відродження морської інфраструктури.





Міжнародні проєкти та практичні рішення

Велика увага була приділена презентації результатів міжнародних грантових проєктів, що реалізуються в Інституті:

RESPONSE — «Формування інституціональної готовності до реагування на забруднення/засмічення Чорного моря»; SturNet (BSB00172) — «Мережа для збереження осетрових і забезпечення сталості екосистеми Чорного моря».

Ці ініціативи демонструють активну участь України у глобальних процесах збереження морських екосистем, інтеграцію українських науковців у європейську дослідницьку спільноту, а також внесок у розвиток екологічно збалансованої морської економіки.





Інтелектуальний фронт морської науки

Важливою частиною конференції стала доповідь д.е.н., проф. Ольги Анатоліївни Єрмакової, членкині Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, завідувачки відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів.

Вона презентувала перспективи розвитку ініціативи УКРМАРІ — української морської дослідницької інфраструктури, а також окреслила міжнародні механізми підтримки реконструкції науково-освітньої системи України:

«Сьогодні формуються нові правила взаємодії науки і держави. Європейські партнери — ЄС, Велика Британія, Швейцарія — активно долучаються до підтримки українських науковців, адже відновлення морських регіонів є частиною спільної безпеки Чорноморського простору».

Змістовну доповідь про діяльність Національного контактного пункту Рамкової програми ЄС “Горизонт Європа” представив д.е.н., проф. Олег Євгенович Рубель, який докладно розповів про можливості участі українських установ у європейських дослідницьких програмах і грантових конкурсах.

Секційні дискусії: наука, інновації, відновлення

Під час секційної роботи учасники представили низку інноваційних тем:

формування аквапродовольчого кластеру в Українському Причорномор’ї; використання штучного інтелекту у дослідженнях морської галузі; інвестиційно-інноваційний розвиток морської інфраструктури; проблеми реабілітації та санаторно-курортного лікування в умовах війни; продовольча безпека, управління природними ресурсами та стратегічні імперативи відродження морської економіки.

Дискусії пройшли у динамічній атмосфері, сприяючи обміну досвідом між представниками академічної науки, бізнесу та державного сектору. Практичні рекомендації, що були сформульовані за підсумками секцій, стануть базою для подальших аналітичних розробок і консультацій для органів влади.





Підсумки та значення конференції

Підбиваючи підсумки, організатори наголосили: морська економіка — це стратегічний ресурс національної стійкості України. Вона об’єднує промисловість, транспорт, екологію, науку, енергетику й безпеку. Відродження морського потенціалу — це крок до соціально-економічної єдності держави, особливо важливий у часи війни та відбудови.

«Сьогодні ми не просто обговорюємо наукові теорії. Ми творимо дорожню карту для реального відродження України — морської, незалежної, сильної», — зазначили під час закриття конференції представники Інституту.







Організатори висловили щиру вдячність усім учасникам, партнерам і міжнародним колегам за активну участь, конструктивні пропозиції й науковий внесок у спільну справу відновлення українського Чорномор’я.

Конференція стала не лише науковою подією, а інтелектуальним символом відродження, нагадуванням про те, що шлях до миру й процвітання України пролягає через глибоке усвідомлення власних ресурсів, знань і потенціалу. Саме море — колиска української торгівлі, науки й культури — може стати тією точкою єднання, з якої почнеться нова епоха розвитку країни.