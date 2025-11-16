Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку

11 листопада 2025 року в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» відбулося урочисте засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку — щорічному міжнародному дню, який започатковано ЮНЕСКО для популяризації науки та підкреслення її ролі у сталому розвитку суспільства.

Метою заходу стало привернення уваги до важливості наукових досліджень, підтримки інноваційних підходів та вшанування тих, хто своєю працею наближає науковий прогрес. Цьогорічне засідання об’єднало провідних учених, молодих дослідників та адміністративних керівників, які разом обговорили актуальні виклики та перспективи розвитку сучасної української науки.

З вітальним словом до учасників звернувся Голова Південного наукового центру, академік НАН України Борис Буркинський. Він наголосив на тому, що наука є ключовим інструментом трансформації суспільства, а її розвиток — критично важлива умова для інновацій, економічного зростання та зміцнення національної безпеки. Окрему увагу академік приділив ролі молоді, закликавши максимально підтримувати залучення молодих фахівців до наукової діяльності.

У рамках події прозвучали доповіді провідних співробітників Південного наукового центру — Сергія Степаненка та Олега Рубеля, які представили результати своїх досліджень та окреслили нові напрями роботи, що мають значний потенціал для розвитку наукової школи регіону.

Особливою частиною засідання стало урочисте нагородження науковців Інституту за їхні професійні здобутки, вагомий внесок у дослідницьку діяльність та активну участь у реалізації наукових проєктів. Відзнаки отримали ті, хто протягом року демонстрував високі результати та сприяв підвищенню престижу української науки.

Захід відбувся у теплій, натхненній атмосфері, яка підкреслила єдність наукової спільноти та важливість спільної мети — розвивати науку як фундамент миру, прогресу та сталого майбутнього. Учений світ Південного регіону вчергове продемонстрував свій потенціал, відданість справі та готовність рухатися вперед попри виклики часу.