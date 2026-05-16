Мировой агрогигант Archer Daniels Midland (ADM) приостанавливает работу маслоэкстракционного завода в Черноморске после повреждений, которые предприятие получило в результате атаки дрона 26 апреля.

Об этом сообщает Latifundist.

По данным источников издания, компания также временно остановила закупку сырья.

На предприятии продолжаются восстановительные работы и оценивают нанесенный ущерб.

"Работа маслоэкстракционного предприятия ADM в Черноморске в Украине пока остается приостановленной после повреждений, нанесенных ударом дрона 26 апреля 2026 года. Безопасность наших работников является нашим наивысшим приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сообщили в ADM.

Archer Daniels Midland Company (ADM) - это американская транснациональная корпорация. Является одним из крупнейших в мире переработчиков сельскохозяйственной продукции. В Украине работает "АДМ Юкрейн", которая занимается зерном и маслом.

Россия усилила удары по объектам американских компаний в Украине, пытаясь сделать страну неприемлемо рискованной для инвесторов и подорвать ее экономику.

В апреле 2026 года стало известно, что ADM продает свой последний элеватор в Украине. Речь идет об элеваторе ADM "Каменский" в Черкасской области.

