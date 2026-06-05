Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил, что в Украине от мобилизации забронировано 6,5 тысячи священнослужителей.

Источник: Еленский на пресс-конференции 3 июня в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Из 35 тыс. религиозных организаций, существующих в Украине, к критической инфраструктуре отнесено сейчас чуть более 10 тыс… Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, работающие в этих религиозных организациях, могут получить отсрочку от мобилизации благодаря бронированию. Таких священников, которые были забронированы, – 6,5 тыс".

Детали: Еленский подчеркнул, что религиозные организации, относящиеся к Украинской православной церкви Московского патриархата, не могут становиться стратегическими, а их священники – бронироваться.

Среди прочего глава госслужбы обратил внимание на то, что согласно социологическим исследованиям, 25% опрошенных считают, что священники должны служить в армии так же, как и все остальные, а 44% считают, что для них должны быть исключения, в частности не быть комбатантами.

Что предшествовало: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в мае утвердила обновленный перечень из 10 922 религиозных организаций, признанных критически важными для функционирования экономики.

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