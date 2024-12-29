Кабинет Министров Украины обновил Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, включив в него новую категорию граждан – священнослужителей.

Источник: постановление от 26 декабря 2024 года №1498

Дословно: "Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 „Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время" (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 15, ст. 940; 2024, № 57, ст. 3356, № 98, ст. 6270, № 107, ст. 6790) – с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2024 № 1362, изменения, которые прилагаются".

Детали: согласно постановлению, забронировать могут "священнослужителей согласно перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

Процесс бронирования или отмены отсрочки для священнослужителей осуществляется через Портал Дія. Это происходит на основе списков или электронного заявления об отмене бронирования военнообязанного работника, которые формирует уполномоченное лицо ГЭСС.

Предыстория:

5 июня Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденный в январе 2023 года.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).

Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Согласно закону, во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.





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