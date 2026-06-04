У галереї «#ARTODESSA» відкриється виставка Майї Макєєвої «Подорож крізь східну казку»

5 червня о 17:00 в галереї «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду відбудеться відкриття виставкового проєкту Майї Макєєвої «Подорож крізь східну казку».

«Подорож крізь східну казку» — це мультидисциплінарний мистецький проєкт, який поєднує фотографію, авторський дизайн одягу, дослідження культурної пам’яті та особистої ідентичності в єдиному художньому просторі.

В експозиції представлені два взаємопов’язані напрями творчого пошуку авторки: фотопроєкт «Коріння» та колекція авторських кафтанів «Мистецтво внутрішньої форми». Через мову фотографії Майя Макєєва звертається до тем роду, пам’яті, спадщини та пошуку власної ідентичності, досліджуючи вплив сімейної історії, культурних традицій і міжпоколінного досвіду на формування особистості.

Особливе місце у проєкті займають авторські кафтани, які постають не лише як предмети одягу, а як самостійні мистецькі об’єкти. Вони втілюють ідеї внутрішньої сили, гідності, національної самобутності та сучасного осмислення культурної спадщини Сходу.

Назва виставки відсилає до східної казки не як до вигадки, а як до символічного простору пам’яті, архетипів і культурних кодів. Це подорож крізь історію, традиції та особистий досвід, яка ставить перед глядачем універсальні питання: хто ми, звідки походять наші корені та які смисли ми несемо у майбутнє.

Інформаційними партнерами проєкту виступають Агенція регіонального розвитку Одеської області та Одеська обласна організація Національної спілки фотохудожників України. Вхід вільний.

Запрошуємо одеситів та гостей міста долучитися до цієї незвичайної мистецької подорожі та відкрити для себе нові грані культурної пам’яті й творчого самовираження.