«Winter young art»: простір молодої творчості в галереї «#ARTODESSA»

Галерея «#ARTODESSA», що діє на території Літнього театру Міського саду, відкриває нову виставку живопису та графіки «Winter young art», яка об’єднала роботи студентів факультету дизайну, архітектури та мистецтва Гуманітарного університету міста Одеси. Урочисте відкриття експозиції відбудеться 23 січня о 15:00.

Кураторами проєкту стали художники-педагоги Злата Гончарова та Ольга Гладушевська, чий професійний досвід і педагогічний авторитет відіграли ключову роль у формуванні виставки. До експозиції увійшли різнопланові твори студентів 1, 2 та 3 курсів, навчальні програми яких орієнтовані на ґрунтовне знайомство з класичними й сучасними техніками, жанрами та художніми підходами у сфері живопису та графіки.

Мальовничі роботи демонструють уміння молодих авторів працювати з художнім образом, пластикою, перспективою, кольором і композицією. Графічні твори, у свою чергу, розкривають принципи роботи з лінією, плямою та силуетом. Важливе місце в експозиції займають також вправи зі шрифтом і каліграфією, копії класичних творів, стилізації та авторські інтерпретації.

Окремої уваги заслуговують дизайнерські проєкти, що відображають широту навчальних підходів факультету: від ескізів сучасних монументальних зображень, зокрема муралів, до камерних робіт, де вирішальну роль відіграють деталі — наприклад, у проєктах пакування парфумів.

Виставка «Winter young art» яскраво засвідчує високий рівень професійної підготовки студентів, вагому роль викладачів Гуманітарного університету та потужний творчий потенціал одеської молоді. Це не лише звіт навчального процесу, а й живий діалог молодого мистецтва з містом та його культурним простором.



