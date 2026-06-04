На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках одной из сессий основным докладчиком выступит Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии по изобразительным искусствам США.

Об этом сообщает Business Today.

Кук реализовывал архитектурные и реставрационные проекты в России, в частности в Санкт-Петербурге.

Также Фонд "Росконгрес" (организатор ПМЭФ) и Американская торговая палата в России совместно проведут две сессии в рамках форума: бизнес-диалог между Россией и США и, впервые, культурный диалог между Россией и США, посвященный гуманитарному взаимодействию.

Бизнес-сессия под названием "Прагматизм как стратегия: бизнес в эпоху новой глобальной реальности" возвращается второй год подряд после дебюта на ПМЭФ 2025.

Организаторы форума заявили, что предыдущая сессия вызвала значительный интерес как со стороны российских, так и американских компаний, изучающих возможности возобновления коммерческого взаимодействия.

Впервые на форуме ПМИЕФ 2026 также пройдет специальная культурная сессия под названием "Россия-США: диалог культур". Основным докладчиком станет вышеупомянутый Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии по изобразительным искусствам США.

Ожидается, что в культурном диалоге будут упомянуты исторические примеры двустороннего сотрудничества, включая гастроли российского балета в Соединенных Штатах, "джазовую дипломатию" и гуманитарные обмены ХХ века.

Напомним:

В ночь на 3 июня украинские Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил безопасности и обороны нанесли ударов по Петербургскому нефтяному терминалу.

В то же время 3 июня стартовал ПМЭФ.

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