Глава Офиса президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов говорит: чтобы не потерять поддержку стратегического партнера — США — Украина должна демонстрировать реальные результаты на поле боя.

Источник: Буданов в интервью "РБК-Украина"

Детали: Журналист отметил, что в последнее время американский лидер Дональд Трамп выступил с целым рядом проукраинских комментариев, подписал заявление G7, также с правильными формулировками. Представитель СМИ поинтересовался, как Украина смогла склонить его на свою сторону и насколько длительным будет эффект.

Буданов, в свою очередь, подчеркнул, что важнее всего — не утратить ту поддержку, которую Трамп проявил в данный момент. Ведь для Украины это действительно важно, а также назвал "рецепт", как этого добиться.

Прямая речь: "Всё очень просто. Все в мире любят победителей. К проигравшим никто не относится с уважением. И всерьёз к ним не относится.

Трамп однозначно любит победителей. Поэтому нужно демонстрировать победу, это даст нам шанс.

Не то чтобы показывать — а иметь её на самом деле. Это даст нам шанс удержать поддержку. Которая нам, в конце концов, нужна не как знак чего-то, а как конкретные шаги".