KOGAN TEAM відзначила п'ятиріччя: школа чемпіонів, патріотів і майбутніх лідерів спорту

Цими вихідними одна з провідних шкіл єдиноборств Одещини — KOGAN TEAM — урочисто відзначила своє п'ятиріччя. Із ювілеєм команду привітав президент Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA, Одеської обласної федерації COMBAT самозахист ICO та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентин Федоров.

Під керівництвом Заслуженого тренера України Наталії Коган за п'ять років KOGAN TEAM пройшла шлях від молодого спортивного клубу до однієї з найсильніших шкіл ударних єдиноборств України. За цей час вихованці команди стали чемпіонами України, Європи та світу, а сама школа стала постійним учасником і організатором престижних всеукраїнських та міжнародних турнірів.

Особливу увагу під час святкування було приділено спільному досягненню — створенню Міжнародної школи суддів AWFL. Завдяки цьому проєкту в Україні сформовано нове покоління кваліфікованих спортивних арбітрів, які успішно працюють на національних і міжнародних змаганнях, представляючи нашу державу на світовій спортивній арені.

«Сьогодні KOGAN TEAM — це не просто спортивний клуб. Це одна з найсильніших шкіл єдиноборств України, яка виховує не лише чемпіонів, а й сильних духом людей, справжніх патріотів своєї держави», — наголосив Валентин Федоров.

Урочистою частиною заходу стало вручення посвідчень про присвоєння спортивних розрядів юним спортсменам. Крім того, за участю Віталія Роніна та представників спортивної спільноти було подано документи на присвоєння капітану команди Максиму Ляшевському почесного спортивного звання «Майстер спорту міжнародного класу» з COMBAT самозахист ICO.

Свято об'єднало спортсменів, тренерів, ветеранів єдиноборств і представників дружніх федерацій, ще раз підтвердивши, що KOGAN TEAM є не лише осередком спортивної майстерності, а й великою родиною однодумців, яка робить вагомий внесок у розвиток українського спорту.

Попереду у команди — нові турніри, нові проєкти та нові перемоги, що примножуватимуть славу Одещини та України на міжнародній спортивній арені.