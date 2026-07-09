Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус заявляет, что её страна больше не имеет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.
Источник: Ешилгёз-Зегериус в кулуарах саммита НАТО, цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда"
Детали: Глава Минобороны отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине, а Нидерланды, по её словам, сделали всё, что могли.
"У нас, как и у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", — сказала она.
Отвечая на конкретный вопрос о новых запросах на ракеты для систем Patriot, Ешилгёз-Зегериус ответила: "Мы достигли предела своих возможностей".
Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную поддержку Украины, а также запланировали дополнительные расходы в размере 11,6 млрд евро.
На данный момент страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают поставки оружия американского производства для Украины.