Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус заявляет, что её страна больше не имеет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.

Источник: Ешилгёз-Зегериус в кулуарах саммита НАТО, цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава Минобороны отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине, а Нидерланды, по её словам, сделали всё, что могли.

"У нас, как и у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", — сказала она.

Отвечая на конкретный вопрос о новых запросах на ракеты для систем Patriot, Ешилгёз-Зегериус ответила: "Мы достигли предела своих возможностей".

Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную поддержку Украины, а также запланировали дополнительные расходы в размере 11,6 млрд евро.

На данный момент страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают поставки оружия американского производства для Украины.