Почему известный американский политический аналитик считает, что демократию разрушает не Дональд Трамп, а утрата способности людей слышать друг друга

В эпоху, когда каждое политическое событие сводится к противостоянию «своих» и «чужих», выступление одного из самых известных американских социологов и политических консультантов Фрэнка Лунца в Кембриджском университете прозвучало почти как предупреждение.

На протяжении более сорока лет Лунц изучает общественное мнение. За это время он провел тысячи исследований, работал с политиками разных стран, консультировал избирательные кампании, анализировал общественные настроения на нескольких континентах. Поэтому его выступление представляло интерес не как мнение очередного эксперта, а как вывод человека, который десятилетиями наблюдает, как меняется общественное сознание.

И главный вывод оказался неожиданным.

По мнению Лунца, сегодня западные демократии переживают не политический кризис. Они переживают кризис доверия.

Демократия перестала обещать будущее

После Второй мировой войны западная цивилизация строилась на простом общественном договоре.

Каждое новое поколение должно было жить лучше предыдущего.

Именно эта вера обеспечивала устойчивость политических институтов. Люди соглашались соблюдать правила, потому что были уверены: их дети получат больше возможностей, больше свободы и более высокий уровень жизни.

Сегодня этот фундамент начинает разрушаться.

По данным исследований Лунца, лишь четверть американцев уверены, что их дети будут жить лучше родителей.

Это гораздо важнее любых электоральных рейтингов.

Когда исчезает уверенность в завтрашнем дне, демократия перестает восприниматься как инструмент развития и превращается лишь в механизм перераспределения недовольства.

Отсюда — рост популизма, протестного голосования и политического радикализма практически во всех странах Запада.

Главный кризис XXI века — не экономический

На первый взгляд кажется, что причиной общественного недовольства являются инфляция, миграция, стоимость жилья или кризис здравоохранения.

Лунц предлагает посмотреть глубже.

Все эти проблемы существовали и раньше.

Новым стало другое — люди перестали доверять тем, кто обязан их решать.

По обе стороны Атлантики стремительно падает доверие к парламентам, правительствам, журналистам, университетам, врачам и даже судебной системе.

Общество начинает воспринимать институты власти не как защитников общественных интересов, а как часть проблемы.

Это чрезвычайно опасная тенденция.

История показывает, что государства разрушаются не тогда, когда совершают ошибки, а тогда, когда граждане перестают верить в способность государства эти ошибки исправлять.

Политика превратилась в индустрию эмоций

Особенно интересным оказался анализ современной политической коммуникации.

Фрэнк Лунц сформулировал мысль, которая, вероятно, станет одной из наиболее цитируемых после его выступления:

«Мы больше не ищем новости, чтобы узнать правду. Мы ищем новости, которые подтверждают нашу правоту.»

Эта фраза прекрасно описывает информационную эпоху.

Алгоритмы социальных сетей перестали объединять людей.

Они научились продавать эмоции.

Каждый пользователь оказывается внутри собственного информационного пузыря, где все источники подтверждают уже сложившиеся убеждения.

Политический компромисс становится практически невозможным.

Если раньше спор начинался с фактов, то сегодня сами факты становятся предметом политической борьбы.

Трамп — зеркало американского общества

Одним из самых неожиданных моментов выступления стала оценка Дональда Трампа.

Лунц далек как от безусловного восхищения президентом США, так и от его демонизации.

По сути, он предлагает отказаться от привычной схемы объяснений.

Трамп, по его мнению, не создал нынешний кризис.

Он лишь сумел воспользоваться тем общественным настроением, которое уже существовало.

Более того, Лунц признает факт, который многие противники американского президента предпочитают не замечать.

Именно жесткое давление администрации Трампа заставило европейские государства резко увеличить расходы на оборону.

Да, форма была резкой.

Да, дипломатический язык зачастую уступал место ультиматумам.

Но результат оказался очевидным.

Это одна из центральных дилемм современной политики: могут ли эффективные методы одновременно оставаться цивилизованными?

Лунц отвечает отрицательно.

Эффективность еще не делает политический стиль достойным подражания.

Европа повторяет американский путь

Особый интерес представляет сравнение американской и европейской ситуации.

На протяжении всего выступления Лунц постоянно подчеркивал: кризис не является исключительно американским.

Практически одинаковые процессы происходят сегодня в Великобритании, Германии, Франции, Ирландии и других странах Европы.

Политики обещают больше, чем способны выполнить.

Государственные расходы растут быстрее эффективности управления.

Система здравоохранения не оправдывает ожиданий.

Молодежь теряет уверенность в будущем.

Средний класс чувствует ухудшение качества жизни.

На этом фоне закономерно усиливаются политические силы, обещающие простые ответы на сложные вопросы.

Именно поэтому успех популистов нельзя объяснить исключительно талантом отдельных лидеров.

Это реакция общества на системное разочарование.

Кризис начинается с исчезновения уважения

Однако наиболее глубокая мысль Лунца касается вовсе не политики.

Он говорит о культурном переломе.

Современное общество утрачивает способность уважать человека, придерживающегося иной точки зрения.

Политический оппонент больше не воспринимается как собеседник.

Он становится врагом.

Отсюда возникает атмосфера общественного страха.

Все больше людей предпочитают молчать, опасаясь потерять работу, репутацию или стать объектом интернет-травли.

По мнению Лунца, именно самоцензура представляет сегодня одну из самых серьезных угроз демократии.

Пока люди спорят — общество живет.

Когда они начинают молчать — демократия постепенно умирает.

Украина и европейский урок

Для Украины эта дискуссия имеет особое значение.

На фоне полномасштабной войны украинское общество демонстрирует значительно более высокий уровень национальной консолидации, чем многие государства Запада.

Однако после окончания войны страна неизбежно столкнется с теми же вызовами, о которых говорил Лунц: политической конкуренцией, борьбой за ресурсы, информационной поляризацией и необходимостью восстановления доверия к государственным институтам.

Поэтому сегодня особенно важно понимать: устойчивость демократии определяется не только свободными выборами.

Не менее важны культура общественного диалога, ответственность элит, независимость институтов и способность граждан уважать право другого человека иметь иную позицию.

Демократия начинается не с бюллетеня

Финал выступления оказался одновременно самым простым и самым сильным.

Лунц говорил уже не как социолог.

Скорее как человек, проживший долгую профессиональную жизнь и наблюдавший множество политических кризисов.

Технологии будут совершенствоваться.

Искусственный интеллект станет влиятельнее.

Социальные сети изменятся.

Политические партии придут и уйдут.

Но ни одна демократия не сможет существовать, если исчезнут элементарные человеческие качества — уважение, способность слушать, признавать ошибки и искать общее решение.

Возможно, именно поэтому главным словом его выступления стало вовсе не «демократия», не «Трамп» и не «выборы».

Главным словом оказалось уважение.

Именно оно сегодня становится тем ресурсом, которого современному Западу не хватает гораздо больше, чем новых законов, новых технологий или новых политических лидеров.