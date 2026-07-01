В Париже зафиксировали удивительное атмосферное явление — удары молний по Эйфелевой башне во время сильной грозы в ночь на 27 июня, сообщили СМИ. На видео, распространенных в сети, видно полдесятка ударов: некоторые пришлись на верхушку башни, некоторые дошли до земли. В Париже и пригородах насчитали почти 2000 ударов молний во время грозы, которая обрушилась на Францию после нескольких дней 40-градусной жары.

Эйфелевой башне угрожали молнии, сильный град и порывы штормового ветра, говорится в материале французского издания Le Figaro. Гроза началась поздно вечером 27 июня, а до этого французы целую неделю страдали от жары. Особенностью осадков было то, что они сопровождались сильными "электрическими явлениями", написало Le Figaro со ссылкой на метеорологов Météo-France.

"Молния даже ударила в верхушку Эйфелевой башни, вызвав появление очень легкого столба дыма", — отмечается в материале.

СМИ сообщили, что во время грозы были зафиксированы порывы ветра до 145 км/ч, 13 тыс. молний за шесть часов — по всей Франции, 1 800 молний — в Париже и в ближайших к столице регионах. Также уточняется, что в более чем 30 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

Удары молнии — подробности инцидента на Эйфелевой башне

Тем временем издание Actu Paris рассказало подробности удара молнии по Эйфелевой башне. В материале отмечается, что "Железной леди" ничего не угрожало, поскольку она оснащена четырьмя молниеотводами. Пользователи соцсети зафиксировали серию ударов, а особое внимание привлекли две молнии со "вспышкой в форме сердца": этот удар произошел в 22:34 (по местному времени).

Удары молнии — вспышка в форме сердца на Эйфелевой башне 27 июня

Фото: X (Twitter)

Кроме того, на портале сообщили, что Эйфелева башня со времени своего строительства в 1889 году действительно притягивала молнии. Ежегодно фиксировалось пять ударов за сезон, и это, как уверяют на сайте здания, "не представляет никакой опасности для населения". Местные жители, поделившиеся в сети кадрами непогоды, показали небо над Парижем, освещаемое молниями с интенсивностью "несколько вспышек за несколько минут".

СМИ привело данные о распределении 1800 ударов по районам вокруг французской столицы: оказалось, что в Париже было 8 ударов, а на первых местах — пригороды Валь-д'Уаз (695) и Ивелин (660). Есть также данные о последствиях непогоды, среди них — перебои с транспортом из-за повреждения линий электропередач и падения деревьев на пути.

Отметим, что Фокус писал об особенностях ударов молнии. На портале Science Alert сообщили, что искра движется со скоростью 320 000 км/ч, горячее Солнца и за год может убить до 250 тыс. человек. В США провели исследование ударов молнии и установили, что чаще всего это происходит на побережьях Мексиканского (Американского) залива.

Напоминаем, что на портале Futurism были опубликованы кадры обратного движения молнии: чтобы запечатлеть этот момент на видео, снимали со скоростью 40 тыс. кадров в секунду.

Источник