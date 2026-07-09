В Украине насчитывается более 3,7 тысячи естественных монополий, причем за два года количество таких компаний и предпринимателей увеличилось на 3%.

Такие данные публикует Опендатабот.

По данным Антимонопольного комитета Украины, в стране насчитывается более 3,7 тысячи естественных монополий. За более чем 2 года число таких компаний и предпринимателей увеличилось на 3%.

В тройку крупнейших естественных монополий Украины входят "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укрнафта". При этом более 60% естественных монополий занимаются водоснабжением и/или водоотведением, отмечают аналитики.

Опендатабот сообщает, что в Украине сейчас насчитывается 3730 субъектов естественных монополий. За более чем два года список увеличился на 100 компаний и предпринимателей (+3%).

Аналитики обращают внимание, что реестр постоянно обновляется: одни записи удаляются, а другие добавляются.

"Список пополняется не очень быстро. Так, если в конце 2023 года в реестре было 3630 монополий, то уже в декабре 2025-го — 3736. Хотя в этом году и добавились новые монополисты, реестр все же немного сократился и насчитывает 3730 монополий по состоянию на конец мая 2026 года", — говорится в публикации.

Среди новичков реестра есть и довольно крупные игроки. Наибольший доход среди вновь включенных компаний в мае 2026 года показал морской торговый порт "Южный" — 3,2 млрд грн. В реестр также вошли "Николаевводоканал" с доходом 431,5 млн грн и предприятие "Хмельницкводоканал", доход которого составляет 385,4 млн грн.

В целом абсолютным лидером среди естественных монополий остается "Энергоатом" с годовым доходом 254,7 млрд грн. Второе место занимает "Укрэнерго" с 107,7 млрд грн, а третье — "Укрнафта", которая получила почти 99,6 млрд грн дохода.

В первую пятерку также вошли "Укрзализныця" и "Укргаздобыча".

Каждая третья естественная монополия работает в сфере централизованного водоснабжения, а ещё треть — одновременно занимается водоснабжением и водоотведением.

Кроме того, 27 % позиций в реестре приходятся на предприятия, транспортирующие тепловую энергию по магистральным и местным сетям.

Одна монополия может охватывать несколько сфер.

97% субъектов естественных монополий в Украине составляют именно компании — 3607. Доля индивидуальных предпринимателей остается минимальной — всего 123 предпринимателя, или 3%.

Чаще всего компании-монополии — это коммунальные предприятия: 2048, или 57% от общего количества. Еще 22% приходится на общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества и частные предприятия занимают почти одинаковую долю — по 4%.

Больше всего естественных монополий зарегистрировано в Одесской области — 366 субъектов, или 10% от общего количества. Далее следуют Полтавская область с 337 компаниями и Киевская область, где работает почти 298 монополистов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июня 2026 года в списке Антимонопольного комитета Украины числятся 2 857 компаний с совокупным годовым доходом более 300 миллиардов гривен.