Приватним КТ-центрам у комунальних лікарнях можуть заборонити брати гроші з пацієнтів – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я хоче заборонити приватним КТ-центрам у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за Програмою медичних гарантій (ПМГ).

Для цього пропонують внести відповідні зміни до законодавства, повідомили в МОЗ.

"Суть запропонованих до закону змін – зробити маршрут пацієнта більш прозорим і прибрати можливості для непрозорого скерування людей на платні обстеження", – пояснили у відомстві.

Якщо ж вартість послуги не покривається ПМГ, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, наразі в Україні зареєстровано 749 апаратів КТ у лікарнях, зокрема 496 – у закладах, здебільшого комунальних, де надають безоплатну медичну допомогу.

Загальна кількість КТ-апаратів в перерахунку на 1 мільйон населення вища, ніж у деяких країнах Європи, каже посадовець. При цьому кількість досліджень на один пристрій там суттєво вища.

"Питання не лише в наявності обладнання, а й у тому, як організована робота закладів. Тому це неприйнятна ситуація, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах Програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або фактично скеровують його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.

Часто пацієнтам повідомляють про чергу на кілька місяців, але документально така черга не підтверджується. Такі практики мають бути замінені на прозорі механізми запису. Якщо послуга може бути оплачена державою, пацієнт не має платити за неї з власної кишені. Програма медичних гарантій повністю покриває вартість КТ-дослідження, зокрема й контрастну речовину", – заявив міністр.

Аналіз показав, що КТ-апарати мають різне навантаження, залежно від регіону: найменше досліджень (4 на день) проводять у Кіровоградській та Вінницькій областях. Для порівняння, вдвічі більше томографій вдається виконати в Сумській та Хмельницькій області.

"Окреме занепокоєння викликають випадки, коли в окремих регіонах низьке навантаження на КТ-апарати, що працюють у межах Програми медичних гарантій, поєднується з наявністю приватних КТ-апаратів безпосередньо на території медзакладів або поруч із ними.

Це може свідчити про ризики непрозорого скерування пацієнтів до приватних надавачів замість повного використання обладнання, яке вже працює в межах Програми медичних гарантій. Аналіз даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) показує загальну тенденцію: що більше приватних КТ-апаратів працює в комунальному закладі або поруч із ним, то меншою є кількість погашених направлень на безоплатні дослідження", – додали в МОЗ.