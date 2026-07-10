Президент США Дональд Трамп по прибытии на саммит НАТО в Турции заявил, что разочарован в Альянсе, и предположил, что мог бы не приехать на встречу, если бы её не принимала Турция.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время публичной части встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Детали: Трампа во время сессии вопросов от СМИ спросили, следует ли ожидать нового сокращения американского присутствия в Европе, и как он оценивает прогресс, который уже продемонстрировали страны НАТО в увеличении расходов на оборону.

"Посмотрим. Я очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы это (саммит)проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, то, возможно, я бы и не поехал", — сказал Трамп.

Он продолжил критиковать европейских партнеров по Альянсу за то, что они не присоединились к войне США против Ирана – одновременно подчеркивая, что Штаты не хотели и не нуждались в их помощи.

"Я их проверял, я хотел посмотреть, будут ли они там с нами или нет – потому что давно говорю, что мы им помогаем, но я не уверен, придут ли они нам на помощь. Италия нас подвела, и Германия подвела, и Франция подвела. И пусть так. Но почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они не встают плечом к плечу с нами? Мы всегда были рядом с ними", — заявил Трамп.

До этого он также раскритиковал британского премьера Кира Стармера.