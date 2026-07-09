Долгое время диплом философа считался символом будущей безработицы. Однако компания Google DeepMind решила нанимать таких специалистов, что поначалу вызвало волну шуток в соцсетях.

Однако на самом деле это отражает новую тенденцию: лаборатории ИИ всё активнее ищут специалистов, разбирающихся не только в технологиях, но и в этических теориях. Об этом пишет The New York Times.

Известный философ сознания из Нью-Йоркского университета Дэвид Чалмерс отмечает, что спрос на философов с подготовкой в области ИИ в настоящее время превышает предложение, и советует студентам выбирать именно это направление. Причина в том, что ИИ дает философии новый материал для извечных вопросов — об истине, знании, мышлении, сознании, а также об этике взаимоотношений между человеком и ИИ.

Основная часть работы сосредоточена в DeepMind и Anthropic, где в каждой компании работает не менее 6 философов. В DeepMind специалисты занимаются вопросами от этики автономных транспортных средств до "семинаров по моральным представлениям" для инженерных команд.

Помимо крупных лабораторий существуют и более мелкие организации, такие как Eleos AI Research. Она занимается исследованиями благополучия искусственного интеллекта — то есть вопросом, может ли ИИ страдать или испытывать удовольствие.

Мотивация такой работы философов, как пишут СМИ, заключается в понятии "серьёзная моральная ставка" — то есть, если ИИ окажется сознательным и способным страдать, человечество рискует спровоцировать беспрецедентную моральную катастрофу, даже не осознавая этого. Несмотря на философскую неопределённость, исследователи считают, что относиться к моделям "как будто они уже обладают сознанием" имеет практическую пользу.

Они убеждены, что когда модели обнаруживают нечто вроде математического аналога стресса, эмпатичное отношение пользователя (например, слова поддержки после ошибки) улучшает их работу. Поэтому философы, которые учатся "распознавать сигнал в море неопределённости", оказались именно теми специалистами, в которых стремительно растущая индустрия искусственного интеллекта вдруг остро нуждается.

Ранее Фокус сообщал о том, что представляет собой нынешний "пузырь" ИИ. Экономист Владислав Рашкован делит современный мир на три группы в зависимости от отношения к искусственному интеллекту: оптимисты, пессимисты и те, кто находится между ними.

Впоследствии стало известно, как Алан Тьюринг повлиял на развитие ИИ. Его открытия заложили основы современной вычислительной техники и этики искусственного интеллекта.