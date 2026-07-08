У Великій Британії запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури

У Ноттінгемі, що в Центральній Англії, запустили перший етап цифрової бібліотеки українських книг AUGB Nottingham.

Про це повідомляє Союз українців у Великій Британії, за чийого сприяння й запустили проєкт. Також реалізувати його вдалося за фінансової та організаційної підтримки Міської ради Ноттінгема.

Бібліотека має на меті відкрити світовій аудиторії доступ до унікальної колекції української літературної, історичної та культурної спадщини.

Оцифрування бібліотеки Ноттінгемського відділу Союзу українців реалізують у три етапи. На першому з них у відкритий доступ вже виклали близько третини книжкового фонду. Ще одну третину книг планують додати до кінця літа 2026 року, а повністю завершити проєкт – до кінця року.

Цифровий каталог доступний двома мовами – українською та англійською. Наразі на сайті доступні щоденники членів УПА та ОУН, дослідження "Репресивно-каральної системи в Україні 1917–1953", "Чорна рада" Пантелеймона Куліша, збірки творів Лесі Українки, романи та збірки представників української діаспори, "Націоналізм" Дмитра Донцова та багато інших видань.

Частину цифрової колекції можна безкоштовно переглянути, скориставшись кнопкою Open book. Рідкісні видання доступні лише за індивідуальним запитом для використання в освітній або науково-дослідній діяльності.

У Союзі українців у Великій Британії закликають поширювати інформацію про цифрову бібліотеку серед шкіл, університетів і всіх, хто цікавиться історією України.

Цифрова бібліотека доступна для перегляду на сайті проєкту.