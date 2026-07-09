Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что беседовал с Владимиром Зеленским во время ужина лидеров перед саммитом НАТО в Анкаре, и подчеркнул важность диалога между Украиной и Польшей, несмотря на двусторонние разногласия.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на слова Навроцкого после прибытия на саммит в Анкаре

Детали: Польский лидер также рассказал о беседах с различными лидерами, среди которых был и Зеленский.

"Вчера во время ужина я беседовал со многими мировыми лидерами. Среди них, конечно, был и президент Зеленский. Возможно, сегодня ещё представится возможность поговорить", — сказал он.

При этом Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях, а заявил о необходимости диалога между государствами, у которых есть общий враг.

"Мне кажется естественным, когда соседние государства, у которых есть общий враг в лице России, поддерживают диалог, независимо от определенных двусторонних напряженностей", — заявил он.

"Моя позиция относительно двусторонней напряженности неизменна. Думаю, что Польша и вся Европа не могут терпеть прославление солдат УПА, ответственных за гибель 120 тысяч поляков. Но это не исключает нашего диалога. Мы ощущаем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте", – рассказал польский президент.

Стоит отметить, что это был первый разговор украинского и польского лидеров после скандала, связанного с лишением Зеленского польского ордена Белого орла.