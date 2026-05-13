 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Бельгійці вимагають скасування урядових реформ

Категория: Новини / Видео

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Борьба профсоюзов с правительством продолжается уже полтора года

Во вторник на улицы Брюсселя вышли более 40 тысяч человек — чтобы выразить протест против целого ряда реформ. Представители профсоюзов называют запланированные правительством перемены «антисоциальными».

Из-за демонстрации и забастовки в Брюсселе были серьёзные перебои в работе общественного транспорта. Аэропорт Шарлеруа вовсе отменил во вторник все рейсы.

Манифестанты требуют улучшения условий труда, отказа от изменений в пенсионной системе, более справедливой налоговой политики, а также сохранения в Бельгии механизма автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией, что особенно актуально на фоне заметного роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

По этим вопросам уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация два месяца назад собрала более 80 тысяч участников.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 