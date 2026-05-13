Борьба профсоюзов с правительством продолжается уже полтора года

Во вторник на улицы Брюсселя вышли более 40 тысяч человек — чтобы выразить протест против целого ряда реформ. Представители профсоюзов называют запланированные правительством перемены «антисоциальными».

Из-за демонстрации и забастовки в Брюсселе были серьёзные перебои в работе общественного транспорта. Аэропорт Шарлеруа вовсе отменил во вторник все рейсы.

Манифестанты требуют улучшения условий труда, отказа от изменений в пенсионной системе, более справедливой налоговой политики, а также сохранения в Бельгии механизма автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией, что особенно актуально на фоне заметного роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

По этим вопросам уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация два месяца назад собрала более 80 тысяч участников.

