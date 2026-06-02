У США недостатні обсяги виробництва антибалістичних ракет – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішніх обсягів виробництва антибалістичних ракет у США замало порівняно з сучасними викликами.

"У Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет", – сказав Зеленський.

За словами Президента України, він надіслав відповідного листа до Білого дому та Конгресу США.

"60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot", – уточнив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що Україна може збільшити виробництво ракет Patriot. За його словами, це допоможе не лише Україні, а й країнам Близького Сходу та іншим державам, яким Сполучені Штати вирішать надати підтримку.

Ракета PAC-3

Locheed Martin

Він додав, що доти, доки не буде налагоджене виробництво європейської антибалістичної системи, Україна потребуватиме підтримки Сполучених Штатів.

За даними Lockheed Martin та RTX, система Patriot може використовувати різні типи ракет, зокрема PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE. PAC-3 MSE є сучасною ракетою-перехоплювачем, призначеною для ураження балістичних цілей методом прямого влучання (hit-to-kill). Водночас PAC-2 GEM-T здатна перехоплювати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки.

Раніше повідомлялося, що частину ракет PAC-2 GEM-T для українських систем протиповітряної оборони Patriot вироблятимуть на новому підприємстві в Німеччині.

Источник