Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что поставок крылатых ракет Taurus Украине не планируется.

«Я, несмотря на давление со стороны многих, не буду поставлять крылатые ракеты, которые могут достичь Москвы», — заявил он на встрече с гражданами в Нидергерсдорфе.

«Могу и хочу заверить вас: в этой позиции я останусь непреклонен», — подчеркнул он.

На встрече Шольц отметил необходимость изучить возможности для установления мира. Канцлер при этом раскритиковал позицию «Союза СарыSW) и партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Заявив, что не согласен с их утверждением, что мирные переговоры могут стать альтернативой поддержке Украины. Вагенкнехт» (B «Это наивно», — сказал Шольц.





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