У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что поставок крылатых ракет Taurus Украине не планируется.
«Я, несмотря на давление со стороны многих, не буду поставлять крылатые ракеты, которые могут достичь Москвы», — заявил он на встрече с гражданами в Нидергерсдорфе.
«Могу и хочу заверить вас: в этой позиции я останусь непреклонен», — подчеркнул он.
На встрече Шольц отметил необходимость изучить возможности для установления мира. Канцлер при этом раскритиковал позицию «Союза СарыSW) и партии «Альтернатива для Германии» (AfD).
Заявив, что не согласен с их утверждением, что мирные переговоры могут стать альтернативой поддержке Украины. Вагенкнехт» (B «Это наивно», — сказал Шольц.