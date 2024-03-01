Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве. Об этом сообщает tagesschau.de

"У (ракеты) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", - заявил Шольц в ходе разговора с гражданами в Дрездене.

Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить в Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.

"Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", - добавил Шольц.

Ранее канцлер прямо заявил, что Париж и Лондон обеспечивают контроль за работой своих ракетных систем в Украине, за что подвергается критике.