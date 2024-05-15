Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник заявил, что мирный саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, вряд ли положит конец конфликту.

«В лучшем случае, это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», – сказал Шольц в интервью немецкому еженедельнику Stern.

По словам Шольца, на июньском саммите будут обсуждаться «безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен пленными» и риск ядерной эскалации.

Однако канцлер предупредил, что «ни у кого не должно быть завышенных ожиданий», добавив, что «мы не ведем переговоры об окончании войны».

Швейцария пригласила на мирную конференцию более 160 делегаций, но России в списке нет. Россия, которая начала полномасштабное вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года, считает мероприятие в Люцерне заговором, организованным США.

Москва неоднократно заявляла, что не будет участвовать ни в каких переговорах, если Киев не признает аннексию Россией примерно 20 процентов территории Украины, которую она оккупирует в настоящее время.

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского и президента Джо Байдена не подтверждено. Также неизвестно, примет ли Китай участие в конференции.

«Мы стараемся, чтобы страны, которые не являются искренними сторонниками Украины, также приняли участие. Например, Бразилия, Южная Африка или Китай», – сказал Шольц в интервью.

Тем временем Владимир Путин «продолжает свою безжалостную кампанию против Украины», сказал Шольц.

На прошлой неделе российские войска начали неожиданное наступление в Харьковской области, которое заставило тысячи людей эвакуироваться и вынудило Киев мобилизовать подкрепление на линию фронта.

Украина «будет нуждаться в нашей поддержке еще долгое время», сказал Шольц.

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