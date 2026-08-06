Колишні європейські високопосадовці провели таємні переговори з росіянами про завершення війни – Bloomberg

Колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця провели у Відні неофіційні переговори, щоб обговорити можливі умови майбутніх мирних переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Деталі

За даними агентства, серед учасників були колишній радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар МЗС Німеччини Маркус Едерер та французький дипломат П’єр Вімон.

Ім’я колишнього представника Кремля, який також був присутній, співрозмовники не розкрили.

За словами джерел, зустріч організував швейцарський Центр гуманітарного діалогу (Centre for Humanitarian Dialogue, HD), який спеціалізується на неофіційному посередництві у врегулюванні конфліктів.

У центрі заявили, що готові підтримувати будь-які ініціативи, які можуть сприяти припиненню конфліктів та людських страждань, і часто працюють непублічно, оскільки такі діалоги зазвичай проходять без офіційного мандата урядів.

Bloomberg зазначає, що такі контакти належать до так званої «другої доріжки дипломатії» (track two diplomacy), коли колишні чиновники та експерти ведуть неформальний діалог для пошуку можливих шляхів врегулювання міжнародних конфліктів. Подібні зустрічі не мають офіційного статусу, однак їхні результати можуть згодом використовуватися урядами.

Контекст

Велика Британія, Франція та Німеччина останніми місяцями спільно з Україною працюють над встановленням прямих контактів із Кремлем, щоб знайти шлях до завершення війни. Співрозмовники Bloomberg не уточнили, чи була віденська зустріч частиною цієї ініціативи. За словами одного з джерел, Лондон підтримує такі контакти, інше стверджує, що Париж був обізнаний про них.

Крім того, раніше цього року радник президента Європейської ради Антоніу Кошти намагався встановити неофіційний канал зв’язку з Кремлем. За словами джерел, поки що ці зусилля не дали результатів.

Bloomberg зазначає, що наразі незрозуміло, чи готовий російський диктатор Володимир Путін вести переговори з європейськими лідерами, яких він неодноразово звинувачував у підтримці України. Для Москви головним співрозмовником про можливе врегулювання війни залишаються США.

Путін і далі наполягає, щоб Україна відмовилася від решти території Донецької області, яку російські війська так і не змогли захопити з 2014 року. Київ ці вимоги відкидає. У червні Путін відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч. Переговори між Росією та Україною за посередництва США фактично зайшли в глухий кут ще в лютому, коли адміністрація президента США Дональда Трампа переключила увагу на конфлікт із Іраном.

Попри зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі минулого тижня, під час якої сторони обговорювали можливість пожвавлення мирного процесу, президент США поки не демонструє готовності посилювати тиск на Москву для відновлення переговорів, зазначає Bloomberg.

Останніми тижнями Росія посилила удари дронами та ракетами по українських містах. На цьому тлі частина західних чиновників, зокрема у Великій Британії, Франції та Німеччині, скептично оцінює перспективи переговорів із Кремлем, вважаючи, що Путін не демонструє реального бажання завершити війну. На їхню думку, союзники мають зосередитися на постачанні Україні зброї та посиленні тиску на Росію, щоб змусити Кремль змінити свою позицію.