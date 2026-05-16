Министр иностранных дел Андрей Сыбига заявил, что Украина просит Европу помочь заключить с Россией соглашение о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Источник: Сыбига в комментарии изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе

Детали: По замыслу украинской стороны, такой шаг предоставит европейским лидерам конкретную роль в дипломатическом процессе на фоне замедления переговоров при посредничестве США.

Сыбига считает, что российский правитель Владимир Путин может иметь стимул присоединиться к такому соглашению, поскольку крупные российские авиаузлы, в частности международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и "Пулково" в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к ударам украинским дальнобойным оружием.

Прямая речь Сыбиги: "Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы могли бы попытаться урегулировать этот вопрос или достичь так называемого аэропортового перемирия. Возможно, если бы наши европейские союзники создали платформу или, скажем, специальную группу, мы могли бы обсудить это".

Детали: Однако Киев не просит Европу заменить собой Вашингтон. Напротив, по словам Сыбиги, любые европейские усилия должны усиливать дипломатический процесс под лидерством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть дополнительное направление – не вместо чего-то, не как альтернатива", – подчеркнул Сыбига, добавив, что Европа должна говорить "в один голос".

Издание отмечает, что украинский министр озвучил это предложение европейским коллегам за закрытыми дверями. По словам анонимного европейского чиновника, в ЕС отреагировали осторожно, поскольку сначала нужно определить ожидания от прямых контактов с Москвой, чтобы "не действовать вслепую". Высокопоставленные чиновники Евросоюза аргументируют это тем, что Путин не демонстрирует серьезных намерений сворачивать войну.

В то же время главная дипломатка ЕС Кая Каллас допустила возможность обсуждения роли Европы во время следующих встреч министров иностранных дел. Она также отклонила предложение Путина привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника от ЕС.

Комментируя это, Сыбига пошутил, что российский лидер с таким же успехом мог бы предложить на эту роль актеров Стивена Сигала или Жерара Депардье – известных симпатиков путинской России.

Что предшествовало:

Как сообщала "Европейская правда", официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС, и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. Среди последнего, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за восстановление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию несмотря на ее агрессию против Украины.

