Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в среду, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Источник: Мерц, цитирует dpa

Детали: Как отмечает немецкое издание, об этом Мерц сказал в среду после переговоров со своими партнерами по коалиции в Берлине.

Прямая речь Мерца: "О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно".

Детали: Канцлер Германии отметил, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Однако он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе.

Прямая речь Мерца: "Мы можем медленно приближать Украину к Европейскому Союзу".

"Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально".

Относительно окончания войны с Россией, Мерц отметил, что на данный момент есть другие приоритеты.

Прямая речь Мерца: "Мы находимся в тесном контакте с делегациями США и Украины. Мы также совместно подготовили документы, и хорошо, что сейчас проводятся прямые переговоры между Украиной и Россией".

"Мы сопровождаем эти переговоры большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее".

Детали: В публикации отмечают, что комментарии Мерца прозвучали после того, как его коллега по партии и министр иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что Украина заслуживает справедливого шанса присоединиться к ЕС.

Прямая речь Вадефуля: "Для создания прочной архитектуры мира в Европе необходимо, чтобы Украина имела справедливый шанс присоединиться к Европейскому Союзу".

Вадефуль не прокомментировал возможную дату такого вступления.

Однако он дал понять, что, как и для кандидатов на вступление из Западных Балкан, для Киева не может быть никаких сокращенных путей.

Прямая речь Вадефуля: "Одной из ключевых гарантий безопасности, которую мы можем предоставить Украине на данный момент и, на мой взгляд, должны предоставить, является реалистичная перспектива вступления в Европейский Союз".

Детали: По словам министра, такой шаг может казаться сейчас далеким. Но обеспечение победы Украины в борьбе с российским агрессором остается в интересах Германии и европейцев, утверждает он.

Напомним:

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению по "плану процветания" для Украины, который основывается на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на неформальном саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года.

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на обещание премьера Венгрии Виктора Орбана "100 лет не пускать Украину в ЕС" и сказал, что тот преувеличивает собственное влияние на этот процесс.

Источник