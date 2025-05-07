Немецкий Бундестаг все-таки избрал лидера консерваторов Фридриха Мерца канцлером Германии

В ходе повторного голосования в парламенте ФРГ, спустя несколько часов после того, как Фридрих Мерц потерпел историческое поражение в первом туре, депутаты Бундестага поддержали его кандидатуру на пост канцлера Германии.

Ожидалось, что лидер консерваторов одержит уверенную победу в утреннем голосовании и станет десятым канцлером Германии со времен Второй мировой войны.

Во втором туре Мерц получил 325 голосов.

В ходе тайного голосования ему требовалось большинство в 316 голосов из 630. Однако в первом туре он получил только 310 голосов, так что 328 мандатов, принадлежащих его коалиции, оказалось недостаточно.

Поскольку голосование было тайным, не сразу стало ясно - и, возможно, никогда не станет известно, - кто из лагеря Мерца его не подержал.

Приоритеты Мерца

Коалицию Мерца составляют правоцентристский Христианско-демократический союз и родственная ему баварская партия Христианско-социальный союз. К ним присоединяются левоцентристские социал-демократы во главе с уходящим канцлером Олафом Шольцем, который проиграл национальные выборы в феврале.

Германия, самая густонаселенная страна-член Евросоюза, состоящего из 27 государств, имеет самую крупную экономику на континенте и выступает в роли дипломатического тяжеловеса. Основными досье в портфеле нового канцлера станут война в Украине и конфликтная торговая политика администрации Трампа, а также внутренние проблемы, такие как подъем ультраправой, антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии".

Алис Вайдель, один из лидеров АдГ, назвала изначальную неудачу Мерца доказательством того, что у его коалиции "слабый фундамент", и призвала к проведению новых выборов.

"Альтернативву", которая заняла второе место на выборах, несмотря на исторические успехи, не допустили к коалиционным переговорам из-за так называемого "брандмауэра", который основные политические партии Германии поддерживают со времен окончания войны, не сотрудничая с ультраправыми партиями.

80-я годовщина разгрома нацизма

Голосование в Бундестаге проходило в канун 80-й годовщины безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне - в отреставрированном здании Рейхстага, где в нескольких местах сохранились граффити, оставленные победоносными советскими войсками.

Над избранием нового канцлера также нависла тень войны в Украине: Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Киеву после США.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, изучающего тенденции в области глобальных военных расходов, Германия занимает четвертое место в мире по расходам на оборону. Впереди только США, Китай и Россия.

Германия поднялась на эту ступень благодаря инвестициям в вооруженные силы в размере 100 миллиардов евро, принятым законодателями в 2022 году.

Расходы на оборону вновь выросли в начале этого года, когда парламент ослабил строгие долговые правила. За этим шагом пристально следит вся Европа, поскольку администрация Трампа угрожает отказаться от поддержки безопасности на континенте.

Помимо увеличения расходов на оборону, коалиция Мерца пообещала стимулировать экономический рост, жестко подходить к миграции и наверстать упущенное за долгие годы модернизационное развитие.

Экономика Германии

Экономика Германии сокращалась в течение последних двух лет, и, по прогнозам уходящего правительства, в этом году ее рост будет нулевым. После утреннего голосования фондовый рынок упал: индекс DAX, объединяющий крупнейшие немецкие компании, в какой-то момент снизился на 1,8%.

Ожидается, что следующее правительство положит конец многомесячному параличу и склокам по поводу государственных расходов и экономической политики, от которых страдала коалиция уходящего канцлера Олафа Шольца, а также придаст новый импульс росту за счет снижения налогов и расходов на инфраструктуру.

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