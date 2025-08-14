Выращивать сорта картофеля для переработки на фри хотят едва ли не все картофелеводы, ведь его стоимость вдвое больше, чем чипсового, однако это сложно воплотить технологически, поскольку соответствующие сорта требуют значительного орошения.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко, пишет East Fruit.

Украина импортирует картофель фри уже переработанным - чищеный и нарезанный соответственно, говорится в сообщении. Для производства картофеля фри клубни должны быть крупного размера, а вырастут они тогда, когда будет достаточно влаги.

"Налаживание собственного производства картофеля фри в Украине (начиная с выращивания и заканчивая нарезанной картошкой) полностью соответствует курсу государства на максимальную переработку, увеличение рабочих мест и формирование добавленной стоимости. Но препятствием остается возможность достаточного орошения полей и высокая температура воздуха", - отметила она.







