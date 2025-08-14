Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером после того, как тот пожаловался на темпы строительства завода боеприпасов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба министра, передает LIGA.net.

Ранее во время презентации отчета компании за первое полугодие Паппергер выразил недовольство темпами строительства украинского завода. По его словам, немецкое предприятие в Унтерлюхе, которое начали строить практически одновременно, уже готово к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор находится в стадии строительства.

"Уровень бюрократии в Украине очень высок, и это меня не радует", – заявил глава Rheinmetall.

В ответ на критику Шмыгаль оперативно связался с немецким партнером. По сообщению министра, во время разговора они обсудили ключевые этапы и рабочие вопросы по строительству завода.

"Rheinmetall – это наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО", – отметил Шмыгаль в своем сообщении.

Министр обороны подчеркнул, что строительство завода по производству артиллерийских снарядов движется по плану.

"Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро", – заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул важность привлечения оборонных компаний со всего мира к созданию производств и R&D центров в Украине.

Rheinmetall является одним из ключевых партнеров Украины в сфере оборонной промышленности. Компания активно сотрудничает с украинской стороной в рамках программ поддержки обороноспособности страны в условиях российской агрессии.

Напомним, Rheinmetall AG является одним из ведущих немецких производителей вооружения и военной техники, активно сотрудничает с Украиной в рамках оборонных программ.

Благодаря стремительному росту акций Rheinmetall заменит французскую люксовую компанию Kering SA (владельца бренда Gucci) в индексе Euro Stoxx 50, состоящем из крупнейших предприятий стран еврозоны.