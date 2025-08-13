Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что он очень привержен видению Великого Израиля, которое включает территории, предназначенные для будущего палестинского государства, а также, возможно, территории, входящие в состав современных Иордании и Египта.

Об этом премьер-министр Израиля заявил в интервью журналисту Шарону Галю вскоре после того, как 10 августа Нетаньяху сообщил, что дал указание израильским военным ускорить наступление и взять под контроль Газу. Как передает Фокус, об этом, сообщает Times Of Israel.

Галь подарил Нетаньяху, по его словам, амулет в виде "карты Земли Обетованной" и пошутил во время интервью, что не хочет еще больше "впутывать" Нетаньяху в дело против премьер-министра о якобы получении ювелирных изделий и других предметов роскоши от нескольких бизнесменов для него и его жены Сары.

На вопрос, чувствует ли премьер-министр связь с "этим видением" Великого Израиля, Нетаньяху ответил: "Очень сильно".

Сам амулет не показали. Но термин "Великий Израиль" стал использоваться после Шестидневной войны июня 1967 года для обозначения Израиля и только что захваченных им территорий — Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот.

Это выражение также использовали ранее, например Зеэв Жаботинский, известный лидер правого сионизма и основатели политического движения Херут, предшественника партии Нетаньяху "Ликуд", для обозначения современного Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан, а также современной Иордании.

Также Галь спросил Нетаньяху, чувствует ли он себя исполняющим миссию от имени еврейского народа, на что премьер-министр ответил, что он "исполняет миссию поколений" евреев.

"Поэтому, если вы спрашиваете, есть ли у меня чувство миссии, исторической и духовной, ответ — да", — сказал Нетаньяху.

Напомним, 10 августа Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание израильским военным ускорить реализацию планов нового наступления на Газу.

"Я хочу как можно скорее положить конец войне, и именно поэтому я дал указание ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) сократить сроки взятия под контроль города Газа", — сказал он.

Нетаньяху заявил, что новое наступление будет сосредоточено на городе Газа, который он назвал "столицей терроризма" ХАМАС. Он также дал понять, что следующим пунктом может стать прибрежная зона центральной части Газы, отметив, что боевики ХАМАС также были вытеснены туда.