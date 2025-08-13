Публичные служащие ежегодно декларируют денежные подарки на более чем 3,4 млрд грн.

Об этом говорится в публикации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает "Экономическая правда".

Данные Нацагентство получило, проанализировав сведения из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Практика отражения в декларациях значительных сумм полученных подарков в денежной форме остается стабильной за последние годы, говорится в сообщении.

Так, в 2021 году в 24,2 тыс. деклараций указано денежных подарков на 3,48 млрд грн. За 2022 год - в 20,3 тыс. деклараций подарки составили 3,92 млрд грн. В 2023 году 24,2 тыс. деклараций содержат сведения о подарках на 3,52 млрд грн. В декларациях за 2024 год, которых подали 25,4 тыс, - подарочных 4,39 млрд грн.

"Конечно, у каждого, в том числе и у публичных служащих могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие лица. Однако некоторые недобропорядочные чиновники декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконных доходов", - подчеркивает Нацагентство.

Во время проведения полных проверок деклараций НАПК выявляет нарушения при декларировании доходов в виде подарков. Так, декларанты не могут предоставить подтверждающих документов о получении таких подарков или НАПК устанавливает, что подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей.

"В декларации за 2022 год председатель Очаковского городского совета Николаевской области указал о полученном подарке от матери на более 9,1 млн грн на основании нотариально удостоверенного договора дарения", - приводит пример НАПК.

Во время полной проверки установлено, что размер осуществленного подарка значительно превышает размер доходов матери. Установлены признаки незаконного обогащения, Национальная полиция Украины осуществляет досудебное расследование.

В декларации за 2023 год заведующий Арцизской государственной нотариальной конторы в Одесской области указал о полученном подарке в денежной форме от матери на более 18,28 млн грн, полученный согласно нотариальному договору дарения. В то же время, во время полной проверки не подтверждена финансовая состоятельность родителей для осуществления такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование.

Секретарь судебного заседания Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области в своей декларации за 2023 год задекларировала более 8 млн грн наличных, источниками происхождения которых указано - подарок от крестных. Однако во время полной проверки не установлено обстоятельств, подтверждающих получение такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование.

Подобная ситуация выявлена и во время проверки декларации депутата Закарпатского областного совета, который в разделе "Денежные активы" декларации за 2023 год указал значительную сумму сбережений, источниками происхождения которых указал - денежный подарок от родителей. Документов, подтверждающих финансовую способность родителей осуществить такой подарок предоставлено не было, и Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование.

"Такие примеры иллюстрируют типичные кейсы декларирования значительного дохода на основании дарения от родственников без подтверждения источников происхождения средств", отмечает НАПК.

