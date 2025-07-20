Канцлер Германии на ежегодной пресс-конференции рассказал о приоритетах своей политики на ближайшие три года и выступил с резкой критикой в адрес ЕС.

Вывод экономики Германии из рецессии и укрепление европейской обороны - такие приоритеты своего нынешнего предвыборного периода обозначил Фридрих Мерц.

Выступая перед журналистами на традиционной летней пресс-конференции в пятницу, канцлер ФРГ подверг резкой критике Евросоюз, который"отягощён правилами и нормами, забюрократизирован и слишком медлителен" в решении проблем граждан.

Он подчеркнул свои тесные отношения с европейскими лидерами Эммануэлем Макроном, Дональдом Туском и Киром Стармером и заявил, что интенсивно работает с американскими партнёрами над поиском решений торгового спора и конфликта на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на ежегодной пресс-конференции в Берлине, 18 июля 2025 года. AP Photo

Упомянув об ухудшении гуманитарной ситуации в Газе, Мерц отметил: его кабинет работает над тем, чтобы определить каналы поставок гумпомощи палестинским жителям анклава.

Канцлер также подчеркнул, что Израиль нельзя сравнивать с Россией, поскольку эти две страны "фундаментально отличаются" друг от друга. Израиль, по его мнению, по-прежнему является демократическим государством.

Отдельно немецкий лидер выделил проблему миграции. При этом - продемонстрировал свою дипломатичность, отказавшись критиковать миграционную политику Ангелы Меркель под лозунгом "Wir schaffen das" ("Мы справимся с этим") и заявив, что новое правительство "вносит в неё коррективы". Он привёл в пример очередную депортацию 80 афганцев, осуществлённую по решению МВД и при содействии Катара 18 июля.

По его словам, Германия контролирует границу с Польшей, а та, в свою очередь, укрепляет оборону на границе с Литвой. Кроме того, Мерц обвинили Россию и Беларусь в организованной отправке мигрантов в Европу.

"Федеральное правительство не признает фактическое правительство талибов", - подчеркнул Мерц на брифинге и заявил, что вряд ли изменит свою позицию.

Высказывания немецкого лидера в пятницу ознаменовали смену тональности по сравнению с предыдущим правительством, поскольку он пытается найти баланс между социалистическими и консервативными идеалами в правящей коалиции.



