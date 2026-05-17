Американский юрист и официальный лоббист Патрик В. Пирсалл, который в США декларировал работу в интересах Украины "на безвозмездной основе", получал многомиллионные контракты от украинских государственных структур. При этом государственная "Укрнафта" платила ему ставку, которая почти втрое превышала оплату по контрактам Министерства юстиции.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер, который обнародовал детали контрактов и связей Пирсалла с украинскими чиновниками, пишут "Українські новини".

По его словам, ключевой вопрос заключается в том, почему "бесплатный" лоббист получал столь большие выплаты от государственных компаний и учреждений.

Шнайдер отмечает, что Патрик Пирсалл является американским юристом, который в 2022-2023 годах был зарегистрирован в США как иностранный агент Офиса президента в соответствии с законом FARA. В документах он указывал, что работает в интересах Украины бесплатно. В то же время юридические фирмы, где он работал партнером, начали получать многомиллионные контракты от украинских государственных структур без проведения публичных закупок. В 2025 году Пирсалл перешел в Gibson Dunn, после чего новые контракты с этой фирмой подписали и Минюст, и "Укрнафта".

Ключевой деталью Шнайдер называет разницу в почасовых ставках. "В контрактах Минюста почасовая ставка Пирсалла составляет 740 долларов США в час. Но в контрактах Укрнафты ставка возрастает до 2005 долларов США в час", — отмечает эксперт. Таким образом, по его словам, государственная "Укрнафта" официально переплачивала более 200% по сравнению со ставками Минюста.

Он отмечает, что даже для Вашингтона это "заоблачные цифры". По данным открытых источников, ставки более 2000 долларов в час характерны лишь для очень узкого круга топовых американских юристов в исключительных корпоративных или антимонопольных спорах. "Здесь же речь идет о государственной украинской компании", — подчеркивает эксперт.

Отдельно эксперт вспоминает о директоре по правовым вопросам "Укрнафты" Оксане Панченко, которая подписывала контракт с Gibson Dunn от имени Укрнафты. Как отмечает Шнайдер, Панченко "почему-то увеличение ставки Пирсалла почти в 3 раза по сравнению с открытыми контрактами Минюста никак не смутило".

Также Шнайдер ставит вопрос о возможной роли Пирсалла в продвижении интересов украинских чиновников в США и Европе. По его мнению, были ли средства из контрактов Минюста и "Укрнафты" скрытой компенсацией за лоббистскую деятельность Пирсалла в США — "это вопрос к американскому Министерству юстиции и регуляторным органам". В то же время, по словам эксперта, украинские НАБУ и САП должны выяснить,

"не продвигает ли он интересы коррупционной вертикали в Вашингтоне и Европе фактически за счет государственных средств от Минюста и Укрнафты".









