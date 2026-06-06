Проект «Вільні птахи» отримав заслужену нагороду

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін привітав Альону Олексієнко засновницю проекту «Вільні птахи», її короткометражний фільм здобув перше місце на міжнародному конкурсі в Чехії.

Під час святкового заходу, присвяченого професійному святу працівників культури та творчої спільноти, відбулося урочисте нагородження Альони Олексієнко засновниці проекту «Вільні птахи»,.

Її короткометражний фільм в рамках проєкту «Вільні птахи» здобув перше місце на міжнародному конкурсі, який проходив 15–18 травня в Чеській Республіці. Переможницю відзначили дипломом та пам’ятною медаллю. Конкурс відбувався в межах Форуму «Українська мова – мова єднання» та конкурсу документального кіно.

Під час вручення нагороди Альона Олексієнко подякувала всім, хто допомагав у створенні проєкту. За її словами, конкурсна робота являє собою короткометражний патріотичний відеоролик, створений за авторським віршем і сценарієм.

До реалізації творчого задуму долучилася режисерка Олена Кутінова. Спільна робота над відео стала початком більшого мистецького проєкту, який у майбутньому планують продовжити виданням книги.

Також Альона Олексієнко запросила всіх охочих на презентацію відеоролика «Вільні птахи», яка відбудеться 19 червня в бібліотеці імені Івана Франка. Захід розпочнеться орієнтовно о 13:00. У програмі передбачені творчі виступи учнів П’ятої музичної школи.

«Щиро запрошую всіх на презентацію та дякую за постійну підтримку», — звернулася авторка до присутніх.