Сьогодні в Україні відзначають День журналіста - професійне свято тих, хто працює зі словом, інформує суспільство та щодня творить сучасний український інформаційний простір.

Національний університет "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА" З нагоди Дня журналіста та Дня філолога увідбулося урочисте нагородження викладачів, студентів та представників професійної спільноти, які своєю щоденною працею сприяють розвитку українського інформаційного простору, науки, освіти та культури.

Вже понад 12 років у Національному університеті «Одеська юридична академія» успішно розвивається факультет журналістики, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у галузях журналістики та філології. За цей час факультет став потужним освітнім і творчим осередком, а його випускники гідно представляють університет у провідних медіа, освітніх, наукових та культурних установах України.

Водночас підготовку майбутніх журналістів, філологів та фахівців гуманітарної сфери також успішно здійснюють Міжнародний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» та Академічний фаховий коледж ОНЮА, роблячи вагомий внесок у розвиток української освіти й формування нового покоління професіоналів.

Щиро вітаємо журналістів, філологів, викладачів і студентів із професійним святом! Бажаємо натхнення, нових творчих здобутків, професійного зростання, миру та невичерпної віри в силу українського слова.