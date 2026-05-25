Одеса підбила спортивні підсумки року: МОК об’єднала майже 2000 учасників у масштабному студентському спортивному проєкті

Цьогоріч спортивний сезон став одним із наймасштабніших за останні роки. Загалом учасниками спортивних заходів стали майже 2000 студентів – спортсменів із 12 закладів вищої освіти Одеси, Києва, Чернівців, Івано-Франківська та інших міст України.

Протягом усього навчального року саме Національний університет «Одеська юридична академія» був головною спортивною платформою проведення змагань, об’єднавши академічну спільноту у понад 20 видах спорту.

Міжнародні університетські ігри вкотре продемонстрували високий рівень студентського спорту та стали справжнім символом єдності, сили духу й командної роботи. Учасники змагань показали не лише спортивну майстерність, а й витримку, наполегливість та прагнення до перемоги.

За підсумками другого етапу Міжнародних університетських ігор переможцями стали:

Одним із головних тріумфаторів сезону став Національний університет «Одеська юридична академія», який здобув перемоги у низці дисциплін - шахах серед жінок, настільному тенісі, бадмінтоні серед чоловіків та хокеї на траві серед жінок; Київський університет інтелектуальної власності та права - у чоловічому та жіночому дартсі; Міжнародний університет - у хокеї на траві серед чоловіків; Одеський національний морський університет - у шахах серед чоловіків; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - у низці командних дисциплін; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського - у бадмінтоні серед жінок.

Призерами змагань також стали Одеський державний аграрний університет, Одеський національний економічний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеський національний економічний університет, а також Чернівецький та Івано-Франківський інститути.

Вже частиною спортивного сезону стала Університетська спартакіада НУ «ОЮА». Володарем Кубка президента університету серед студентів став факультет судового та міжнародного права. У професорсько-викладацькій спартакіаді перемогу здобув факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції).

«Протягом багатьох років НУ “Одеська юридична академія” впевнено підтверджує свій статус центру спортивного розвитку не лише регіону, а й усієї України. Попри те, що наші університети не є профільними закладами у сфері фізичної культури та спорту, вже багато років вони залишаються головною спортивною платформою для реалізації всеукраїнських і міжнародних спортивних проєктів», -зазначив Сергій Ківалов.

Масштаб проведених змагань та кількість учасників вкотре підтвердили: спортивні ініціативи Міжнародної освітньої компанії сьогодні є одними з найпотужніших студентських проєктів України та ключовим осередком розвитку молодіжного спорту, який об’єднує студентів з усієї країни навколо сили, єдності та нових перемог.



