Майбутнє починається тут: в Одеській юридичній академії відбувся масштабний День відкритих дверей

У стінах Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувся масштабний День відкритих дверей, який зібрав понад 600 абітурієнтів з різних куточків України. Захід став справжнім майданчиком знайомства майбутніх студентів із можливостями одного з провідних закладів вищої освіти країни.

Школярі та їхні батьки мали нагоду поспілкуватися з керівництвом університету, представниками студентського самоврядування та відповідальним секретарем приймальної комісії. Гості отримали вичерпну інформацію про особливості вступної кампанії, освітні програми, міжнародні можливості та студентське життя.

Традиційно факультети університету підготували для відвідувачів насичену та змістовну програму. Абітурієнти побували на екскурсіях навчальними корпусами, ознайомилися з сучасною матеріально-технічною базою, а також взяли участь в інтерактивних презентаціях і зустрічах із партнерами університету. Атмосфера заходу поєднувала відкритість, живе спілкування та прагнення допомогти молоді зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Сьогодні Національний університет «Одеська юридична академія» залишається унікальним явищем в українській освіті — це єдиний в історії державний заклад вищої освіти, заснований у період незалежності України, який продовжує активно розвиватися та модернізуватися.

Популярність університету щороку лише зростає. Так, лише минулого року до НУ «ОЮА» було подано близько 10 тисяч заяв від вступників, а середній конкурсний бал став одним із найвищих в Україні. Такий результат є свідченням високої довіри з боку молоді, яка обирає університет як простір для розвитку, самореалізації та професійного становлення.

День відкритих дверей вкотре підтвердив: для тисяч українських абітурієнтів Одеська юридична академія є не просто місцем навчання, а символом якісної освіти, сучасних можливостей і впевненого старту в майбутнє.



