Капсула пам’яті для вічності: в Одеській юридичній академії заклали символ майбутнього Меморіалу Героїв

17 квітня в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася подія, що вже сьогодні набуває історичного значення — урочисте закладення капсули часу в основу майбутнього Меморіалу Героїв.

Меморіал стане місцем глибокої шани та пам’яті про студентів і випускників університету, які під час повномасштабної війни стали на захист України і віддали своє життя за її свободу, незалежність і майбутнє.

Сьогодні понад 160 здобувачів освіти університету проходять службу у лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях. Незважаючи на можливість отримати законну відстрочку від мобілізації, вони свідомо обрали шлях честі й відповідальності, ставши до оборони рідної землі. Їхня мужність і відданість є прикладом справжнього патріотизму та незламності українського духу.

Закладена капсула часу — це символ зв’язку поколінь, нагадування про ціну свободи і віру в майбутнє, за яке борються українські воїни.

Вічна пам’ять полеглим Захисникам України. Честь і слава живим Героям.