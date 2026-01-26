Пішов із життя Валерій Володимирович Тіщенко — видатний учений-правник

Юридична спільнота України, а особливо колектив Національного університету «Одеська юридична академія», зазнали тяжкої та непоправної втрати. На 78-му році життя відійшов у вічність Валерій Володимирович Тіщенко — видатний учений-правник, Заслужений діяч науки і техніки України, один із фундаторів наукових традицій Одеської юридичної школи.

З перших днів заснування Одеської юридичної академії Валерій Володимирович присвятив своє життя розвитку юридичної науки та правничої освіти. У 1998 році він став першим в історії університету завідувачем кафедри криміналістики, яку очолював протягом чверті століття. Його діяльність відіграла визначальну роль у становленні та зміцненні нашої Alma mater. Для багатьох поколінь студентів і молодих науковців він був мудрим наставником, взірцем професіоналізму та наукової доброчесності.

Внесок Валерія Володимировича Тіщенка у розвиток юридичної науки важко переоцінити. У 2010 році його було обрано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Він був одним із провідних науковців відділення кримінально-правових наук, безпосередньо брав участь у розробці Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про судову експертизу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та низки інших нормативно-правових актів. Загалом ученому належить близько 400 наукових публікацій.

Для колег і учнів Валерій Володимирович назавжди залишиться прикладом принциповості, порядності та високої людяності. Під його науковим керівництвом було захищено понад 20 кандидатських і докторських дисертацій. До останніх днів свого життя він очолював докторську спеціалізовану вчену раду НУ «ОЮА» із захисту дисертацій, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і учням Валерія Володимировича Тіщенка. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав честь працювати та спілкуватися з цією видатною Людиною.



