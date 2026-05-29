На три дня зал легендарного Одесского национального академического театра оперы и балета превратился в площадку для проведения ежегодного Black Sea Security Forum. В Одессу прибыли сотни участников из десятков стран мира, чтобы обсудить вопросы безопасности, будущее Украины и ситуацию в Черноморском регионе в условиях продолжающейся войны.

Инициатором форума выступил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, а одним из организаторов стал член Палаты лордов Великобритании сэр Майкл Эшкрофт.

Торжественное открытие форума началось с яркого балетного номера в исполнении артистов Одесской оперы. После минуты молчания в память о погибших и исполнения Государственного гимна Украины к участникам обратился Алексей Гончаренко.

Он отметил, что одесситы традиционно славятся любовью к бизнесу, юмору и отдыху, однако война заставила город научиться защищать себя и

свою страну. «Одесса всегда была городом торговли, культуры и гастрономии. Но сегодня мы также умеем защищать Черное море и свою свободу. Россия мечтает оказаться в Одессе, однако этого никогда не произойдет. В этом году форум стал крупнейшей площадкой по вопросам безопасности Украины и Черноморского региона. В Одессу приехали более тысячи участников — сенаторы и конгрессмены США, бывшие президенты и премьер-министры, действующие политики и эксперты со всего мира», — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Среди гостей форума был и американский общественный деятель, пастор Дональда Трампа Марк Бернс. Он заявил, что участие в мероприятии для него является знаком поддержки Украины и европейских ценностей.

«Я приехал в Украину, чтобы присоединиться к крупнейшему форуму безопасности Черноморского региона. Здесь, в Одессе, вместе с ведущими политиками, экспертами и представителями власти мы говорим о мире, безопасности и будущем Украины как сильного европейского государства», — отметил Марк Бернс.

С приветственным словом к участникам также обратилась немецкий политик, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, именно Украина сегодня играет ключевую роль в обеспечении безопасности всей Европы.

«Украина обладает уникальным военным опытом, которого сейчас нет ни у одной европейской страны. Государству необходима дальнейшая финансовая поддержка и современное вооружение. Украина демонстрирует впечатляющие результаты в сфере военных технологий: в 2025 году было произведено более четырех миллионов дронов, а в 2026 году планируется увеличить этот показатель почти до семи миллионов. Украинским силам удалось серьезно ослабить российский флот — около 40 процентов кораблей уничтожены или получили значительные повреждения», — подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Black Sea Security Forum в очередной раз подтвердил статус Одессы как важной международной площадки для обсуждения вопросов безопасности, сотрудничества и будущего Черноморского региона.